Taekwondoda faaliyetler programı açıklandı

Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu, 2019 yılı içerisinde gerçekleştireceği faaliyetlerin programını açıkladı.

6 Ocak 2019 günü başlayacak olan faaliyetler, 22 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek son faaliyet ile tamamlanacak. faaliyet programı şöyle:

2019 YILI FAALİYET PROGRAMI