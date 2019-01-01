Taekwondoda faaliyetler programı açıklandı

Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu, 2019 yılı içerisinde gerçekleştireceği faaliyetlerin programını açıkladı.
6 Ocak 2019 günü başlayacak olan faaliyetler, 22 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek son faaliyet ile tamamlanacak. faaliyet programı şöyle:
2019 YILI FAALİYET PROGRAMI
|
06 OCAK
|
Rauf R.Denktaş Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
13 OCAK
|
Geleneksel Dr.Küçük Taekwondo Karate Budo şampiyonası
|
20 OCAK
|
Eşref Bitlis Sampiyonası
|
27 OCAK
|
42. Olağan Genel Kurul ve OSCAR Töreni (10:00’da Fed. Merkez) OSCAR TÖRENİ
|
03 ŞUBAT
|
Renkli kuşak Telafi Sınavı
|
03 ŞUBAT
|
Federasyon Başkanlığı Taekwondo judo Karate Budo Şampiyonası
|
10 ŞUBAT
|
Milli Takım Seçme Müsabakaları
|
17 ŞUBAT
|
Taekwondo Ligi 1. Hafta maçları
|
22-23-24 ŞUBAT
|
Taekwondo Karate Aikido Kara Kuşak Ve Uluslararası Dan İmtihanı
|
03 MART
|
Kktc Ferdi Taekwondo judo Karate Budo Hyong-Kata Şampiyonası
|
10 MART
|
Kktc Ferdi Taekwondo Karate Budo Kırış Şampiyonası
|
17 MART
|
Federasyonun Kuruluşunun 40. Yıl KIRIŞ Musabakaları
|
23 MART
|
FEDERASYONUMUZUN 42.YIL GALA GECESİ KUTLAMALARI
|
25 MART
|
114. Taekwondo 63.Karate 8.Aikido 5.Judo Kuşak İmtihanı
|
30 MART
|
Milli takım ön seçme musaakalaıı
|
07 NİSAN
|
Park Jung Tae Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
21 NİSAN
|
Bölgelerarası judo ve Muaythai şampiyonsı şampiyonsı
|
Wushu
|
KKTC Çocuklararası Kupası Taekwondo Judo Karate Budo Şampiyonası
|
27-28 NİSAN
|
SPOR dairesi kupası müsabakaları
|
28 NİSAN
|
Taekwondo Ligi 2. Hafta maçları
|
05 MAYIS
|
Ahmet Sami Topcan Taekwondo Judo Karate Budo Şampiyonası
|
12 MAYIS
|
Gençlik Ve Spor Bayramı Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
19 MAYIS
|
Cihat Uskan Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
23/26 MAYIS
|
WBMF DÜNYA ŞAMPİYONASI KKTC
|
26 MAYIS
|
Omaç Başat Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
01 HAZİRAN
|
Taekwondo Ligi 3. Hafta maçları
|
02 HAZİRAN
|
Şükrü Arusan Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
09 HAZİRAN
|
Kulüplerarası Serbest Müsabakaları
|
16 HAZİRAN
|
Taekwondo Ligi 4. Hafta maçları
|
23 HAZİRAN
|
General Choi Hong Hi Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
25/30 HAZİRAN
|
Uluslar arası kurs Lapta gençlik kampı
|
08/14 TEMMUZ
|
Yaz kupası Taekwondo judo karate müsabakaları
|
21 TEMMUZ
|
Barış Şenlikleri Taekwondo Karate judo Muaythai Budo Şampiyonası
|
23 TEMMUZ
|
Sinan Erdem Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
01 AĞUSTOS
|
Mukavemet Taekwondo Karate Wushu Muaytahi Budo Şampiyonası
|
04 AĞUSTOS
|
Taekwondo Ligi 5. Hafta maçları
|
11 AĞUSTOS
|
Erdem Orel Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
18 AĞUSTOS
|
115. Taekwondo 64.Karate 9.Aikido 7.Judo Kuşak İmtihanı
|
25 AĞUSTOS
|
Zafer Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
01 EYLÜL
|
Cemal Ömürsel Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
02-08 EYLÜL
|
WTF-GTF-ITF Taekwondo Muaythai Wushu Şampiyonası Gazimağosa
|
08 EYLÜL
|
Avrasya Taekwondo Kupası Ve Milli Takım Seçme Müsabakaları
|
09/15 EYLÜL
|
Lefke Portokal kupası judo Muaythai Taekwondo karate şampiyonası
|
15 EYLÜL
|
Taekwondo Ligi 6. Hafta maçları
|
22 EYLUL
|
CAHİT BOZATLI Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları
|
29 EYLÜL
|
İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
06 EKİM
|
Hüsrev Çağın Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
13 EKİM
|
Taekwondo Ligi 7. Hafta maçları ve MİLLİ TAKIM SEÇME MÜSABAKALARI
|
21/27 EKİM -KKTC-
|
31. KKTC-18.AVRASYA TAEKWONDO 6.WORLD BUDO DÜNYA ŞAMPİYONASI
|
29 EKİM
|
Cumhuriyet Ferdi Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
03 KASIM
|
KKTC Büyük Erkekler Serbest Müsabaka Yarışmaları
|
10 KASIM
|
Taekwondo Ligi 8. Hafta maçları
|
15 KASIM
|
KKTC Cumhuriyet Taekwondo –Karate-Wushu-Muaythai Şampiyonası
|
17 KASIM
|
Dr. Salih Miroğlu Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
|
24 KASIM
|
116. Taekwondo 65. Karate 10.Aikido 8.Judo Kuşak İmtihanı
|
01/06 ARALIK
|
WBMF taekwondo karate budo sampiyonası Güzelyurt
|
02/15 ARALIK
|
KKTC TAEKWONDO HAKEM/ANTRENÖR KURSU
|
08 ARALIK
|
Taekwondo Ligi 9. Hafta maçları
|
15 ARALIK
|
CAHİT BOZATLI KIRIŞ MUSABAKALARI
|
22 ARALIK
|
Raif Denktaş Taekwondo Karate Budo Şampiyonası