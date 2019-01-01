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Taekwondoda faaliyetler programı açıklandı

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Taekwondoda faaliyetler programı açıklandı
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Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu, 2019 yılı içerisinde gerçekleştireceği faaliyetlerin programını açıkladı.

6 Ocak 2019 günü başlayacak olan faaliyetler, 22 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek son faaliyet ile tamamlanacak. faaliyet programı şöyle:

2019 YILI FAALİYET PROGRAMI

06 OCAK

Rauf R.Denktaş Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

13 OCAK

Geleneksel Dr.Küçük Taekwondo Karate  Budo şampiyonası

20 OCAK

Eşref Bitlis Sampiyonası

27 OCAK

42. Olağan Genel Kurul ve OSCAR Töreni (10:00’da Fed. Merkez) OSCAR TÖRENİ

03 ŞUBAT

Renkli kuşak Telafi Sınavı

03 ŞUBAT

Federasyon Başkanlığı Taekwondo judo Karate Budo Şampiyonası

10 ŞUBAT

Milli Takım Seçme Müsabakaları

17 ŞUBAT

Taekwondo Ligi 1. Hafta maçları

22-23-24 ŞUBAT

Taekwondo Karate Aikido Kara Kuşak Ve Uluslararası Dan İmtihanı

03 MART

Kktc Ferdi Taekwondo judo Karate Budo Hyong-Kata Şampiyonası

10 MART

Kktc Ferdi Taekwondo Karate Budo Kırış Şampiyonası

17 MART

Federasyonun Kuruluşunun 40. Yıl KIRIŞ Musabakaları

23 MART

FEDERASYONUMUZUN 42.YIL GALA GECESİ KUTLAMALARI

 25 MART

114. Taekwondo 63.Karate 8.Aikido 5.Judo Kuşak İmtihanı

30 MART

Milli takım  ön seçme  musaakalaıı

07 NİSAN

Park Jung Tae Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

21 NİSAN

Bölgelerarası judo  ve Muaythai şampiyonsı  şampiyonsı

Wushu

KKTC   Çocuklararası Kupası Taekwondo Judo Karate Budo Şampiyonası

27-28 NİSAN

SPOR dairesi kupası müsabakaları     

28 NİSAN

Taekwondo Ligi 2. Hafta maçları

05 MAYIS

Ahmet Sami Topcan Taekwondo Judo Karate Budo Şampiyonası

12 MAYIS

Gençlik Ve Spor Bayramı Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

19 MAYIS

Cihat Uskan Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

23/26 MAYIS

WBMF DÜNYA ŞAMPİYONASI  KKTC

26 MAYIS

Omaç Başat Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

01 HAZİRAN

Taekwondo Ligi 3. Hafta maçları

02 HAZİRAN

Şükrü Arusan Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

09 HAZİRAN

Kulüplerarası Serbest Müsabakaları

16 HAZİRAN

Taekwondo Ligi 4. Hafta maçları

23 HAZİRAN

General Choi Hong Hi Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

25/30 HAZİRAN

Uluslar arası kurs Lapta gençlik kampı

08/14   TEMMUZ

Yaz kupası  Taekwondo judo karate müsabakaları

21 TEMMUZ

Barış Şenlikleri Taekwondo Karate judo Muaythai  Budo Şampiyonası

23 TEMMUZ

Sinan Erdem Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

01 AĞUSTOS

Mukavemet Taekwondo Karate Wushu Muaytahi  Budo Şampiyonası

04 AĞUSTOS

Taekwondo Ligi 5. Hafta maçları

11 AĞUSTOS

Erdem Orel  Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

18 AĞUSTOS

115. Taekwondo 64.Karate 9.Aikido 7.Judo Kuşak İmtihanı

25 AĞUSTOS

Zafer Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

01 EYLÜL

Cemal Ömürsel Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

02-08 EYLÜL

WTF-GTF-ITF Taekwondo  Muaythai Wushu  Şampiyonası   Gazimağosa

08 EYLÜL

Avrasya Taekwondo Kupası Ve Milli Takım Seçme Müsabakaları

09/15 EYLÜL

Lefke  Portokal  kupası  judo Muaythai    Taekwondo karate şampiyonası

15 EYLÜL

Taekwondo Ligi 6. Hafta maçları

22 EYLUL

CAHİT BOZATLI Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları 

29 EYLÜL

İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

06 EKİM

Hüsrev Çağın Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

13 EKİM

Taekwondo Ligi 7. Hafta maçları ve MİLLİ TAKIM SEÇME MÜSABAKALARI

21/27 EKİM -KKTC-

31. KKTC-18.AVRASYA TAEKWONDO 6.WORLD BUDO DÜNYA ŞAMPİYONASI

29 EKİM

Cumhuriyet Ferdi Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

03 KASIM

KKTC Büyük Erkekler Serbest Müsabaka Yarışmaları

10 KASIM

Taekwondo Ligi 8. Hafta maçları

15 KASIM

KKTC Cumhuriyet Taekwondo –Karate-Wushu-Muaythai Şampiyonası

17 KASIM

Dr. Salih Miroğlu Kupası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası

24 KASIM

116. Taekwondo 65. Karate 10.Aikido 8.Judo Kuşak İmtihanı

01/06 ARALIK

WBMF taekwondo karate budo sampiyonası  Güzelyurt  

02/15 ARALIK

KKTC TAEKWONDO HAKEM/ANTRENÖR KURSU

08 ARALIK

Taekwondo Ligi 9. Hafta maçları

15 ARALIK

CAHİT BOZATLI KIRIŞ MUSABAKALARI

22 ARALIK

Raif Denktaş Taekwondo Karate Budo Şampiyonası
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