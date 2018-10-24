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Taekwondo’da, Dr. Küçük Oyunları heyecanı başlıyor

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Taekwondo, Karate, Judo Aikido Federasyonu’nun Dr. Küçük Oyunları kapsamında organize ettiği yarışlar yarın başlayacak. Etkinlikte 3 uluslar arası orgnizasyon olacak

Taekwondo’da, Dr. Küçük Oyunları heyecanı başlıyor
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Taekwondo Karate Federasyonu’nun Dr. Fazıl Küçük Oyunları çerçevesinde organize ettiği 3 ayrı uluslar arası organizasyon yarın ve Cumartesi günü yapılacak.

30. WTF (Olimpik sistem ) Taekwondo Şampiyonası bugün saat 10.00’da başlarken, 17.GTF Avrasya Taekwondo Şampiyonası ve 5. World Budo Martialarts Şampiyonaları Cuma saat 10.00’da, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde başlayacak.

Müsabaktalara  Türkiye, Azerbaycan, İskoçya, Romanya, Moldova, Ukrayna, Kırgızistan ve KKTC takımları resmi kayıtlarını yaptırırken İran, Ermenistan ve Özbekistan takımlarının da bugün ülkeye gelmeleri bekleniyor.

Üç ayrı uluslar arası organizasyonda dereceye girecek olan sporculara ödülleri ise Cumartesi günü saat 17.30’da düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

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