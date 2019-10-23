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Taekwondocuların ziyaret günü

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19. Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında düzenlenecek organizasyona katılacak takımlar devlet yetkilileri ile Dr. Fazıl Küçük Müzesine ziyaretlerde bulundular

Taekwondocuların ziyaret günü
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Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında bugün başlayacak 18.GTF Avrasya Şampiyonası, 31. WTF (Olimpik Sistem) Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası’na katılacak takımlar dün devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulundular.

Bugün başlayacak müsabakalar öncesinde organizasyona katılacak takımların temsilcileri sabah saatlerinde Boğaz şehitliğini ziyaret etti. Ekipler ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i ziyaret etti. Ekipler 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Çalışma bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık bakanı Ali Pilli ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’yı ziyaret ederek bilgiler verdi.

Bugün başlayacak organizasyonda Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Kırgızistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan takımlarının yanı sıra KKTC milli takımları mücadele edecek.

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