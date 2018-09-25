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Taekwondo Ligi maçları devam ediyor

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Taekwondo Ligi maçları devam ediyor
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2018 Taekwondo Karate Budo  Hyong/Pumse/Kata Lig maçları geçtiğimiz Pazar günü  saat 12.00 Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

10 takımlı Taekwondo Ligi’nin beşinci hafta maçları yapıldı. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Z Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp  temsilcileri verirken müsabakaları, uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Zehra Karip ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle

23/09/2018

5..HAFTA

TOL                      

3

Güzelyurt TİK

0

DTB 

3

Mağusa Bölge

0

LEFKOŞA. TİK                      

0

Girne TKD İht

5

Mağ.Şamp. TİK             

3

GHE  Lfkş Bölge

2

GHE

2

Girne Böl

3

Bu arada bölgelerarası çiftler Karışık Hyong Pumse Kata müsabakaları geçtiğimiz Pazar günü yapıldı.

Yarışmalar sonunda Girne bölgesi birinici olurken, ikinciliği Lefkoşa, üçüncülüğü Mağusa bölge takımları aldı. Yarışmaları  Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, hakemler, Zehra Karip ve Ceyda Uçaner yönettiler.

Çiftler Karışık Hyong Pumse Kata müsabaka sonuçları:

1.Kategori: 1.Açelya Ergin – Yunus Emre Tomak

                   2.Azra Usta – Önder Efe Cüce

                   3.Asiye Öksüz – Mustafa Ünal

2.Kategori: 1.Pınar Akarpınar – Rayan Golabgir

                   2.Dilfuza Babayeva – Atakan Ergin

                   3.Ela Kılıç – Süleyman Bozkurt

3.Kategori: 1.Elena Pakhomova – Dmitry Gordeev

                   2.Kayra Bilfe – Nikita Gordeev

                   3.Maryam Golabgir – Roham Golabgir

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