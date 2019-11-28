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Taekwondo Ligi final maçları sona erdi

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Taekwondo Ligi final maçları sona erdi

Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapılan 2019 Taekwondo Karate BudoHyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig final maçları sona erdi.

10 takımlı Taekwondo Liginin dokuzuncu hafta maçları  yapıldı.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp  temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler

TOL – GİRNE. 3-2

DTB – LEFKOŞA TİK 2-3

MAĞUSA TİK – GİRNE TKD 1-3

GÜZELYURT – GHE 1-2

LEFKOŞA – MAĞUSA 1-1

2019 TAEKWONDO  HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI

  1. Girne Taekwondo judo karate  ihtisas kulübü                                 37 puan
  2. Lefkoşa Taekwondo karate judo ihtisas kulübü                              25 puan
  3. Gazimağusa Şampiyonlar TKD  Judo Karate İhtisas kulübü         23 Puan
  4. TOL Türk ocağı limasol                                                                                24 puan
  5. Doğan Türk Birliğ                                                                                          22 Puan
  6. GHE  Girne Halk evi                                                                                     14 Puan
  7. Lefkoşa Bölge takımı                                                                                   14 puan
  8. Girne Bölge Takımı                                                                                      14 puan
  9. Güzelyurt TKD İhtisas kulübü                                                                  10 puan
  10. Mağusa bölge Takımı                                                                                    6 puan
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