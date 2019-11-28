Taekwondo Ligi final maçları sona erdi

Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapılan 2019 Taekwondo Karate BudoHyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig final maçları sona erdi.
10 takımlı Taekwondo Liginin dokuzuncu hafta maçları yapıldı.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler
TOL – GİRNE. 3-2
DTB – LEFKOŞA TİK 2-3
MAĞUSA TİK – GİRNE TKD 1-3
GÜZELYURT – GHE 1-2
LEFKOŞA – MAĞUSA 1-1
2019 TAEKWONDO HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI
- Girne Taekwondo judo karate ihtisas kulübü 37 puan
- Lefkoşa Taekwondo karate judo ihtisas kulübü 25 puan
- Gazimağusa Şampiyonlar TKD Judo Karate İhtisas kulübü 23 Puan
- TOL Türk ocağı limasol 24 puan
- Doğan Türk Birliğ 22 Puan
- GHE Girne Halk evi 14 Puan
- Lefkoşa Bölge takımı 14 puan
- Girne Bölge Takımı 14 puan
- Güzelyurt TKD İhtisas kulübü 10 puan
- Mağusa bölge Takımı 6 puan