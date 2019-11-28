Taekwondo Ligi final maçları sona erdi

Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapılan 2019 Taekwondo Karate BudoHyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig final maçları sona erdi.

10 takımlı Taekwondo Liginin dokuzuncu hafta maçları yapıldı.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler

TOL – GİRNE. 3-2

DTB – LEFKOŞA TİK 2-3

MAĞUSA TİK – GİRNE TKD 1-3

GÜZELYURT – GHE 1-2

LEFKOŞA – MAĞUSA 1-1

2019 TAEKWONDO HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI