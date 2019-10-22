Taekwondo heyecanı başlıyor

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında yarın başlayacak 18.GTF Avrasya Şampiyonası öncesinde ekipler ülkeye gelirlerken, bugün devlet yetkililerini ziyaret edecekler

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında yarın başlayacak 18.GTF Avrasya Şampiyonası, 31. WTF (Olimpik Sistem) Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası’na katılacak takımlar ülkeye geldiler.

Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Kırgızistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan takımları KKTC’ye gelirken takım ve isim listelerini gönderen ve organizasyona katılacağını açıklayan Romanya ve İskoçya’nın da bugün adaya gelmesi bekleniyor.

Yarın saat 10.00’da başlayacak organizasyonda ilk gün 31. KKTC WTF müsabakaları ve 6. WBM müsabakaları yapılacak. Cuma günü 18. Avrasya GTF Müsabakaları siyah kuşak müsabakaları yer alırken Cumartesi ise GTF renkli kuşak müsabakalarıyla organizasyon tamamlanacak. Organizasyonun ödül töreni Cumartesi günü saat 17.30’da müsabakaların oynanacağı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Dr. Fazıl Küçük Oyunları 18.GTF Avrasya Şampiyonası, 31. WTF (Olimpik Sistem) Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası’na katılacak takımlar bugün devlet ve hükümet yetkililerine nezaket ziyaretlerinde bulunacaklar.