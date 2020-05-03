banner411
banner69
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
36 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
25 0
 
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
9 0
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
137 0
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
69 0
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
13 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
243 0
banner440

Taekwondo faaliyetleri konuştu

banner27

Taekwondo faaliyetleri konuştu

Taekwondo Judo Karate Federasyonu online toplantı yaparak faaliyetlerle ilgili bazı kararlar üretti.

Cuma akşamı gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar ilgili kulüplerle yapılan görüşmeler ışığında alındı.

Yapılan toplantıda alınan kararların sağlık ve bilim kurulu karar ve önerilerine göre hayata geçirileceği de vurgulandı.

1-Korona  ile ilgili yeni Her hangi bir sıkıntı  çıkmaz ise ramazan bayramından sonra   Taekwondo ve Karate antremanların başlatılması

2-Serbest temaslı Müsabaka hariç diğer üç disiplinde yarışmaların başlayabilmesi

3-Temaslı   Judo ve Aikido branşlarının antremanlarının Eylül ayında başlatılması

4- Bilim kurulundan aksi bir karar çıkmadıkça Şubat ayında yeni karakuşak olanlarının Diploma törenlerinin Bayramın son günü 26 Mayısta Mesafe kuralına uyarak ve Eldiven ve Maske takılarak Kaşgar Court Hotelde yapılması

5- Federasyonumuzun 43. Kuruluş yıldönümü kutlamalarının Ağustos ayını sonunda Tüm gerekli tedbirler alınarak yapılması

6- Bilim kurulundan aksi bir karar çıkmadıkça Ekim ayının son haftasında 20/27 Ekim Dr Küçük Oyunları içerisinde Düzenlenecek üç ıluslar arası müsabakının hazırlıklarının yapılması (Tüm Önlemlerin alınması)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.