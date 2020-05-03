Taekwondo faaliyetleri konuştu

Taekwondo Judo Karate Federasyonu online toplantı yaparak faaliyetlerle ilgili bazı kararlar üretti.

Cuma akşamı gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar ilgili kulüplerle yapılan görüşmeler ışığında alındı.

Yapılan toplantıda alınan kararların sağlık ve bilim kurulu karar ve önerilerine göre hayata geçirileceği de vurgulandı.

1-Korona ile ilgili yeni Her hangi bir sıkıntı çıkmaz ise ramazan bayramından sonra Taekwondo ve Karate antremanların başlatılması

2-Serbest temaslı Müsabaka hariç diğer üç disiplinde yarışmaların başlayabilmesi

3-Temaslı Judo ve Aikido branşlarının antremanlarının Eylül ayında başlatılması

4- Bilim kurulundan aksi bir karar çıkmadıkça Şubat ayında yeni karakuşak olanlarının Diploma törenlerinin Bayramın son günü 26 Mayısta Mesafe kuralına uyarak ve Eldiven ve Maske takılarak Kaşgar Court Hotelde yapılması

5- Federasyonumuzun 43. Kuruluş yıldönümü kutlamalarının Ağustos ayını sonunda Tüm gerekli tedbirler alınarak yapılması

6- Bilim kurulundan aksi bir karar çıkmadıkça Ekim ayının son haftasında 20/27 Ekim Dr Küçük Oyunları içerisinde Düzenlenecek üç ıluslar arası müsabakının hazırlıklarının yapılması (Tüm Önlemlerin alınması)