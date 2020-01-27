Taekwandoda ödüller verildi

Taekwando Judo Karate AikidoHapkido Kungfu KurashWushu Federasyonu 2019 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden 2019 Martıalarts Oscar almaya hak kazananlar ödüllerini devlet ve hükümet yetkililerinden aldılar.
Taekwando Judo Karate Aikido’nun ustalarının yaptıkları unutulmayacak gösterilerinden sonra 2019 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan törenle verildi.
Federasyon başkanıSenior Grand Master Gökbilen’in yaptığı konuşma sonrası ödüllerin verildiği törene, birçok devlet yetkilisikatılarak hak kazananlara ödüllerini verdiler.