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Taçoy'un, Erçoban gururu

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Hasan Taçoy, Redbull Car Park Dirift Yarışlarına katılan kadın pilot Ülkü Erçoban’ı kabul ederken, Erçoban’ın başarıları ile gurur duyduğunu ifade etti

Taçoy'un, Erçoban gururu
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Redbull Car Park Dirift yarışlarına katılan, ilk ve tek kadın pilot Ülkü Erçoban’ı kabul etti. 
Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan Taçoy, Erçoban’ın başarıları ile gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı  işin büyük cesaret gerektirdiğini dile getirdi. 
Taçoy, drift yarışlarını zaman zaman takip ettiğini, izlerken hayranlık duyduğunu kaydederek, kadınların pilot olmasının da önemli bir olay olduğunu söyledi. Bir çok yarışa katılmış olan Erçoban’ın ülkemizin isminin duyurulmasında da önemli katkıda bulunduğunu belirten Taçoy, “Bizlerin göğsünü kabartıyor, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Ülkü Erçoban da Güney Kıbrıs’ta düzenlenen semi- pro kategorisindeki yarışlarda 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lüklerinin olduğunu belirterek, bunların yanında Sırbistan ve Türkiye’de yapılan yarışlarda yer aldığını dile getirdi. 
2019 yılında iki kez Redbull Car Park Dirift yarışlarına katıldığını söyleyen Erçoban, dünya finalinde ilk ve tek kadın olarak yarıştığını belirtti.  Çalışmalarının süreceğini söyleyen Erçoban, ülkesini çok sevdiğini ve ülkesinin adının her platforma duyulması için çabasının devam edeceğini  kaydetti.
 

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