Su perileri büyüledi

Hasan İLKER

Yakın Doğu Üniversitesi’nde dokuzuncusu gerçekleşen Su Balesi Takımı gösterileri bu yıl da muhteşem görüntülere sahne olurken, izleyenleri büyülemeyi başardı.

Sevim Yıkılmaz, Beren Cambaz, Eliz Yönder, Selin Reşetoğlu, Ceylin Bayraktar, Derin Akçay, Derin Ferzan Böke, Naz Peker, Balım Doğruak, Sultan Altun, Hatice Nur Yar, Sema Tabak, Gün Selengin, Yağmur Naz Sözeri, Nisan Yalçın, Gülsu Uzun, Talya Çufoğlu, Sim Peker, Defne Özsergen, Pınar Osmancık ve Su Balesi Eğitmeni Deniz Aker de bu gösteride yer alırken, gösteri Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti.