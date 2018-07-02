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SSFİD kuruldu

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Ülkede faaliyet gösteren spor salonları ve fitness eğitmenleri, Spor Salonları ve Fitnes İşletmecileri Derneği (SSFİD) çatısı altında toplandı

SSFİD kuruldu
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Ülkede faaliyet gösteren spor salonları ve fitness eğitmenleri bir çatı altında toplandı. Uzun zamandan beridir, tüzük çalışmaları yapan spor salonları sahipleri ve fitness eğitmenleri, hazırladıkları çağdaş tüzükle ve kurulan geçici yönetim kurulu listesini Lefkoşa Kaymakamlığı’na teslim etti.

Yasal süreç tamamlanmasının ardından geçici yönetim kurulu olağan genel kurulunu yaparak, yeni yönetim kurulunu belirleyecek. Kurucu üyeler, ülkede bulunan tüm spor salonları ve eğitmenleri ile görüşmeler yapılacağını ve kurulan derneğin, amacının aktarılacağını belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren, buna ağırlık vereceklerini belirti. 

Ülkede faaliyet gösteren spor salonları sahipleri ve fitness eğitmenleri, kurulan adını Spor Salonları ve Fitness İşletmecileri Derneği (SSFİD) olarak,isimlendirdi.

Kısa adı SSFİD olan derneğin amacı KKTC’de spor salonlarının ve fitness eğitmenlerinin sorunları ile uğraşmak, salonların yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak için çalışmalar yapmak olarak açıklandı. Eğitim çalışmalarına büyük önem verecek olan SSFİD, konferans, seminer ve kurslar düzenlemek;eğitici, öğretici, geliştirici ve uyarıcı yayınlar yapmak için kolları sıvadı. Salonların, fitnessin ve eğitmenlerinin bilimsel esaslarla faaliyet yapmasını sağlamak amacında olan dernek, her türlü araç, gereç ve malzemenin sağlanması için çalışacak. 

Kurucu üyeler ve geçici yönetim kurulu şöyle:

Derviş Gökmen, Uğur Çorba, Berkay Bender, Mihaylova Megiİlieva, Halil Keleşzade, Gökmen Kılıçoğlu, Güler Terzioğlu, Mustafa Behlül, Hüseyin  Şadırvan.

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