Sporumuz Antalya’daki fuarda tanıtılıyor

Cemil GARİP – (KTSYD – Antalya)

Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC’nin sağlık ve spor yanında alternatif turizm olanaklarını tanıtmak amacıyla, 23 kişilik bir heyetle, Antalya’da düzenlenen Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na katıldı.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde başlayan ve KKTC’den bazı spor federasyonlarının temsilcilerinin katıldığı fuar 8 Nisan Pazar günü tamamlanacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sağlık, spor ve alternatif turizm türlerinin ülkede turizmin yıla yayılması için büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti.