Sporda Klasik Dalların Dışına Çıkmış En Farklı 10 Organizasyon

1. RED BULL KAR HAVUZU

Red Bull Kar Havuzu’nda katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışıyor. Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu’nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da yaratıcı olması gerekiyor. Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 10x5 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte.RedBull Kar havuzu etkinliği 17 Şubat’ta düzenlenecek.

2. FORMULAZ

Türkiye’de yapılan tüm zamanların en ilginç yarışmalarından biri olan Formulaz’da yarışmacılar kendi tasarladıkları tahta arabalarla finişe ulaşmaya çalışıyor. Yarışma, Rize Ardeşen’de düzenleniyor.

3. WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Wings for Life, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak bulmak amacıyla düzenleniyor. Yarışı farklı kılan en büyük özelliklerden biri de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda gerçekleşmesi. Bu yıl yine İzmir’de gerçekleştirilecek koşuya 10 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr/tr/ adresinden kayıt olunabiliyor.

4. SOAP BOX RACE

En eğlenceli organizasyonlardan biri olan Soap Box Race’te yarışmacılar kendi tasarladıkları araçlarla yarışı en önde bitirmek için mücadele ediyor. Tasarlanan araçların farklılığı dikkat çekiyor.

5. IRONMAN

En zorlu yarışlardan biri olan Ironman’de sporcular yüzme, bisiklet ve koşuda yeteneklerini ve güçlerini sergiliyor. Ortaya çok farklı ve mücadele dolu görüntüler çıkıyor.

6. SEA TO SKY

Dünya hard enduro takviminin en önemli yarışlarından biri olan organizasyonda pilotlar geçtiğimiz yıl Kemer’in ünlü plajlarında ve Olimpos Dağı’nın zirvesinde yarışmıştı. Mücadelenin sonunda deniz seviyesinden 2365 metrelik dağa tırmanmaya çalışan dünyaca ünlü pilotlar, 7 kıtanın en zor yarışlarından birini gerçekleştirdi.

7. DR.ONE

Özel olarak inşa edilmiş açık hava pistinde gerçekleştirilen Dr. One, bir drone yarışması. Sporcular zamana karşı yarışıyor. Pistte birçok engel bulunuyor. Katılımcılar kazanmak için rüzgar, su ve ateşten esinlenilen engelleri ve stratejileri kullanıyor.

8. X-FIGHTERS

Yalnızca motosiklet tutkunlarının değil; sporu, eğlenceyi ve mücadeleyi seven herkesin ilgisini çeken Red Bull X-Fighters daha önce Mısır Piramitleri; Moskova’daki ünlü Kızıl Meydan, Madrid’deki Plaza de les Toros gibi ikonik yerlerde düzenlendi. Büyük ilgi çeken organizasyonda motosikletçiler akrobatik hareketlerle seyirciyi büyülüyor.

9. AIR RACE

Red Bull Air Race’te dünyanın en iyi akrobasi ve savaş pilotları yarışıyor. Daha önce İstanbul’da da gerçekleştirilen yarışta uçaklar gökyüzünü hem renklendiriyor hem de karadaki binlerce seyirciyi büyülüyor.

10. NEYMAR JR’S FIVE

Brezilyalı yıldızın imzasını taşıyan minyatür kale futbol turnuvası, dünyanın birçok ülkesinde düzenleniyor. Türkiye ayağı da 10’dan fazla şehirde yapılan turnuvada kazananlar Brezilya’da şampiyonluk için sahaya çıkıyor.