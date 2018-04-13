Spor yazarları, Uluçay’ın konuğu oldu

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Çelen Oben başkanlığındaki KTSYD yönetim kurulunu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, meclis şeref salonunda gerçekleşen kabulde söz alan KTSYD Başkanı Çelen Oben, meclisin yeni dönemi için hayırlı olması dileğini iletti ve başkan Uluçay’a görevinde başarılar diledi.

KTSYD’nin 35 yıllık hayatında Kıbrıs Türk sporunu ileriye götürmek için uğraş verdiğini ifade eden Oben, bu bağlamda Meclis’ten geçecek spor ile ilgili yasalarda üzerlerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Kıbrıs Türk sporunun gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı yeni dönemde de sürdüreceklerini belirtti.

Uluçay, ülke gençliğinin önünün açılması ve spor ambargosunun kalkması adına yapılacak faaliyetlerin ön planda olması için Meclis olarak destek vereceklerini söyledi.

Yapılacak çalışmalarda spor yazarları ile işbirliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Uluçay, Derneğe çalışmalarında başarılar diledi.