banner107
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
24 0
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
56 0
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
121 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
16 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
28 0
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
235 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
32 0
banner82
banner147

Spor yazarları, Uluçay’ın konuğu oldu

banner27

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Çelen Oben başkanlığındaki KTSYD yönetim kurulunu kabul etti

Spor yazarları, Uluçay’ın konuğu oldu
banner137

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, meclis şeref salonunda gerçekleşen kabulde söz alan KTSYD Başkanı Çelen Oben, meclisin yeni dönemi için hayırlı olması dileğini iletti ve başkan Uluçay’a görevinde başarılar diledi.
KTSYD’nin 35 yıllık hayatında Kıbrıs Türk sporunu ileriye götürmek için uğraş verdiğini ifade eden Oben, bu bağlamda Meclis’ten geçecek spor ile ilgili yasalarda üzerlerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Kıbrıs Türk sporunun gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı yeni dönemde de sürdüreceklerini belirtti.
Uluçay, ülke gençliğinin önünün açılması ve spor ambargosunun kalkması adına yapılacak faaliyetlerin ön planda olması için Meclis olarak destek vereceklerini söyledi.

Yapılacak çalışmalarda spor yazarları ile işbirliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Uluçay, Derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.