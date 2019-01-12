Spor yazarları bilgilerini tazeledi

KTSYD Raif Özgüren Sporun Vizyonu Eğitim Semineri tamamlandı. Seminerde dün “Medya ve Spor Hukuku”, “Medyada Okunabilirlik, İzlenebilirlik” ve “Televizyonda Program Yönetimi ve Medyada Algı Oluşturma” konu başlıkları ele alındı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Raif Özgüren’in adına yapılan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirildi. KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen Raif Özgüren Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’nde “Medya ve Spor Hukuku”, “Medyada Okunabilirlik, İzlenebilirlik” ve “Televizyonda Program Yönetimi ve Medyada Algı Oluşturma” konu başlıkları seminerde ele alındı.

KTSYD BAŞKANI ÇELEN OBEN

Seminer Raif Özgüren ve merhum spor yazarları anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Seminerin açılış konuşmasını ise KTSYD Başkanı Çelen Oben yaptı. Raif Özgüren’ın kısa bir süre önce bizleri üzerek aramızdan ayrıldığını belirten Oben, semineri onun adına gerçekleştirmeyi uygun gördüklerini belirtti. Spor yazarları mesleğine katkı koyabileceğini düşündükleri üç konu başlığını gündeme aldıklarını ve değerli konukların seminerde konuşmacı olarak yer alacağını belirten Oben, seminerin hayırlı olmasını diledi.

RAİF ÖZGÜREN’İN OĞLU MERT ÖZGÜREN’İN KONUŞMASI

Seminere ismi verilen Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren yaptığı konuşmada, Raif Özgüren’in mesleğine aşık bir insan olduğunu belirtti. Babasının kalp hastalığına yakalandığında hastanede bile işini yürütebilme çabasında olduğunu belirten Özgüren, babasının rahatsızlığı süresince her türlü desteği veren Çelen Oben ve diğer arkadaşlarına teşekkür etti.

TSYD BAŞKANI OĞUZ TONGSİR’İN MESAJI

Seminere katılamayan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ise bir mesaj göndererek şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizdeki ekonomik tedbirler nedeni ile biz TSYD olarak Antalya’da bu sene maalesef seminer gerçekleştiremedik. KTSYD’nin bizden bir adım önde giderek toplantı düzenlemesinde son derece mutlu olduk. İşlerimin yoğunluğu nedeni ile bu güzel toplantıda aranızda yokum ancak yüreğimizin bir çarptığını biliyorum.”

SPOR DAİRESİ MÜDÜRÜ ALKAN DEĞİRMENCİOĞLU

Seminere katılım gösteren Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu seminere katkı koyan herkese teşekkür etti. Değirmencioğlu Raif Özgüren’e atıfta bulunarak “Bu gibi değerlerimize hayattayken sahip çıkmak önemli. Sporun vizyonu eğitim seminerinin ülke sporuna katkı sağlayacağından eminim” ifadelerini kullandı.

MEDYA VE SPOR HUKUKU

Seminerin ilk oturumunda “Medya ve Spor Hukuku” konu başlığı ele alındı. Tahir Topaloğlu’nun oturum başkanı olarak yer aldığı oturumda Avukat Özlem Bendaşan, Avukat İbrahim Mısırlıoğlu ve Avukat Fırat Merttürk konuşmacı olarak yer aldı. Medyanın hukuksal boyutunu ele alan konuşmacılar, üyelerin mesleğe yönelik sorduğu soruları yanıtladı. Oturumun ardından konuşmacılara teşekkür plaketlerini KTSYD eski başkanlarından Raif Örtunç, Songuç Kürşad ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu takdim etti.

MEDYADA OKUNABİLİRLİK/İZLENEBİLİRLİK

Seminerin ikinci oturumunda “Medyada Okunabilirlik/İzlenebilirlik” konusu irdelendi Bu oturumda Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Müdürü Cenk Mutluyakalı, Haber Kıbrıs Web TV Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ve Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan konuşmacı olarak yer aldı. Şükrü Burağan’ın başkanlığını yaptığı oturumda ilk sözü alan Cenk Mutluyakalı, spor yazarlığının profesyonelleşme sorunu yaşadığını, spor yazarlarının da çok fazla bu konuyu içselleştirmediğini belirtti. “Merakınızın üzerine gideceksiniz ve insanların merakını gidereceksiniz” diyen Mutluyakalı,“Sadece maçı anlatmayacaksınız, o yazıda edebiyat, felsefe de olacak” dedi.

Hüseyin Ekmekçi konuşmasında “Bizim esas görevimiz haberi hızlı aktarmakla beraber doğru haberi de aktarmaktır. Sosyal medya ciddi anlamda bilgi kirliliğine neden olmaktadır, spor basını da bunun içindedir. Haber atlata atlata, doğru haber yaparak, hızlı ve doğru bilgi vererek aslında mesleği çok daha farklı noktaya taşıyabiliriz” dedi.

Aytuğ Türkkan ise “Birçok yazılan yazılar, haberler hele son dönemde okuma kültürü bitmiş gibidir. Bence en büyük sorunda bu” dedi. “Spor medyasının güzel bir avantajı, futbol dışında manşetleri görebiliyoruz” diyen Türkkan,“İyi olduğumuz noktalar var, insanların ilgisini çekecek haberleri üretebilmek de üçüncü bir gözü geliştirmekle alakalı” ifadelerini kullandı. Oturumun ardından konuşmacılara teşekkür plaketlerini KTSYD eski başkanlarından Ogün Genç Kaçmaz, Bülent Kılıçoğlu ve Mustafa Özsoy takdim etti.

TELEVİZYONDA PROGRAM YÖNETİMİ VE MEDYADA ALGI OLUŞTURMA

Seminerin son oturumunda “Televizyonda Program Yönetimi ve Medyada Algı Oluşturma” konusu ele alındı. Bu oturumda Türkiye’den Sports TV yorumcusu Ahmet Çakır ve Radyospor – Ajansspor’dan Atilla Türker konuşmacı olarak yer aldı. Hamit Sakallı’nın başkanlığını yaptığı oturumda Ahmet Çakır algı oluşturma konusu ile ilgili görüşlerini aktardı. Çakır ve Türker Türk spor basınından yanlış algı oluşumlarıörnekleri vererek televizyonda oluşturulan algıların hayatları düzgün bir yola sokacak algılar olmadığını vurguladılar. Konuşmacılara seminere koydukları katkılardan dolayı Ahmet Çakır’a teşekkür plaketleri KTSYD Asbaşkanı Burhan Gürkan, Atilla Türker’e KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy takdim etti.