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“Sözün bittiği noktadayız”

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Bolu’da yapılan Güneydoğu Avrupa Oryantiring Birliği (SEEOA) Bahar Toplantısı’na Kıbrıs Oryantiring Federasyonu da katıldı. Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Hasan Senin, toplantıya davet edilmemesinin üzüntüsünü yaşadıkları açıklarken, “Sözün bittiği noktadayız” dedi

“Sözün bittiği noktadayız”
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Türkiye Oryantiring Federasyonu, Güneydoğu Avrupa Oryantiring Birliği (SEEOA) bahar toplantısı da düzenlendi.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası ve 14 Yaş ile Altı Gruplar Yarışması’nın gerçekleştirildiği dönemde 6 ülkeden federasyon yetkililerinin ve yabancı sporcuların katılımıyla Türkiyeli Veysel Güler’in başkanlığını yaptığı Güneydoğu Avrupa Oryantiring Birliği (SEEOA) Bahar Toplantısı da 7 Nisan Cumartesi günü Bolu’da yapıldı. Bolu Belediye başkanını ziyaret eden Veysel Güler başkanlığındaki ekipte ise Kıbrıs Oryantiring Federasyonu başkanı da yer aldı.

Herkes İçin Spor Federasyonu başkanı Hasan Senin, Güney Kıbrıs’ın söz konusu toplantıya katılmasından dolayı, kendilerinin toplantıya davet edilmemesinin üzüntüsünü yaşadıklarını açıklarken, “Sözün bittiği noktadayız.” dedi.

Hasan Senin, KKTC Oryantiring Takımı’nın daha önce Türkiye Oryantiring Federasyonu adına ikinci takım olarak yarışlara katılmasına rağmen bu toplantıya çağrılmamalarının üzücü olduğunu belirtti.

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