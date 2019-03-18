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Soyumert anısına, hedefe attılar

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Paralimpik Havalı Silah Sporcusu Nusret Soyumert anısına turnuva düzenlenirken, birinciliği Orkun Bozkurt’un kaptanlığındaki “Üçlü Priz” takımı aldı

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Soyumert anısına, hedefe attılar
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü ve Levent Avcılık Atıcılık Kulübü, iki yıl önce vefat eden Paralimpik Havalı Silah Sporcusu Nusret Soyumert anısına turnuva düzenledi.

12 farklı takım katıldığı turnuvada her takımın kaptanlığını ise Paralimpik sporcular yaptı. Yarışmada yer alan tüm sporcular atışlarını tekerlekli sandalye üzerinden gerçekleştirdiler.

Yarışma sonrasında sporculara katılım belgeleri ve ödüllüleri verilirken, törende Nusret Soyumert’in ailesi de hazır bulundu. Nusret Soyumert’in ağabeyi Fuat Soyumert, “Nusret’in anısını yaşatıyorsunuz, tüm ailemiz adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Turnuvada birinciliği Orkun Bozkurt’un kaptanlığında Ela Benli ve Aycan Yücel’in oluşturduğu “Üçlü Priz” takımı alırken, ikinciliği Özlem Sesli kaptanlığında İlçen Çoktan ve Münüre Önöz oluşturduğu “Kovboylar”, üçüncülüğü ise Gülhan Mertcanoğlu’nun takım kaptanlığında Aydın Hocanın ve Emine Yontucu’nun oluşturduğu “Şimal Yıldızları” kazandı.

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