SOS yararına avladılar

Avcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan, Tekneden olta ile sokan balığı avı müsabakaları sonuçlandı.

Avcılık Federasyonu, yarışmadan elde ettiği 2500 TL'lik tüm geliri dün SOS Çocuk Köyüne bağışladı. Yarışma sonrasında dereceler şöyle oluştu:

KULÜPLER TAKIM SIRALAMASI.

1-Karaoğlanoğlu Avcılık,Atıcılık ve balıkçılık derneği 8.333 puan

2-Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve balıkçılık derneği 7.730 puan

3-Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği 6.316 puan

Ferdi sıralama

1-Hasan Ekşici 5.024 puan

2- Aytekin Teran 4.570 puan

3- Ecevit Çaka. 3.872 puan

En büyük balık ödülü

Ecevit Çaka 356 puan