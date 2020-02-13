Son yarı finalist Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçtaki 0-0'lık sonucun ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale yükselerek Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Demir Grup Sivasspor'un golü 32. dakikada Yasin Öztekin'den gelirken, Antalyaspor'un golünü 48. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.

İki takım arasında Antalya'da oynanan ve 0-0 sona eren maçın rövanşında deplasmanda rakibine 1 gol atan Antalyaspor turlayan taraf oldu. Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde bir başka Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

24. dakikada sağdan ani gelişen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

28. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çıkardı.

GOL 32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına pasında Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 49. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Amilton'un sağdan ceza alanına pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Doğukan Sinik'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

62. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda savunmadan da seken top direğin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakikada Fredy'in soldan kale çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Amilton'un pasında ceza alanında topu kontrol eden Fredy'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

Mücadele 1-1 sona erdi.