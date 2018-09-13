Slovenya’da uçacaklar

2018 Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası’na Türkiye Milli Takımı adına katılmak üzere sporcularımız Cemal Direkci ve Umut Akçıl, Slovenya’ya uçtular

Hava Sporları Federasyonu’nun milli sporcularından Cemal Direkci ve Umut Akçıl, 13-22 Eylül 2018 tarihleri arasında 6. Avrupa Yamaçparaşüt Şampiyonası’na katılmak için Slovenya’ya gitmek üzere dün adadan ayrıldılar.

Sporcularımız, şampiyonada hem ülkemizi hem de Türkiye Milli Takımı’nı temsil edececekler. Tüm dünya ülkelerinde kabul edilen ve hava sporları dalında tek söz sahibi olan Uluslararası Hava Sporları Federasyonu(FAI) tarafından, Slovenya’nın Kobarid kentinde 110 yarışmacı ve 20 ülkenin katılımıyla 6. Avrupa Yamaç Paraşüt Şampiyonası gerçekleşecek. 13 – 15 eylül tarihleri arasında antreman uçuşları ile başlayacak olan şampiyona, 16 Eylül tarihinde resmi açılış töreninin ardından 7 gün boyunca dünyanın en iyi sporcuları arasında sporcularımız uçuşlarını sürdürecekler. Sporcuların toplam 12 tur uçuşu sonrasında ferdi ve takım klasmanında sıralamaları yapılacak.

Ayrıca, Cemal Direkci ve Umut Akçıl, Türk Hava Kurumu’nun düzenlemekte olduğu Türkiye Yamaç Paraşütü Ligi’nde bu yıl büyük bir başarı grafiği yakalayarak, FAI’nin organize ettiği Türk sporcular sıralamasında 1. ve 3. sıralarda yer alıyorlar.