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Skeet Kupasına rekor katılım

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Mağusa Skeet Kupası rekor katılımla Mutluyaka bölgesinde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonu’nda gerçekleştirilecek

Skeet Kupasına rekor katılım

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenecek sezonun ilk müsabakası olan Skeet Mağusa Kupası’na rekor katılım!

Federasyona üye kulüplerden rekor sayıda atıcı sporcunun katılacağı Olimpik Plak Atışları Skeet branşında “Skeet Mağusa Kupası”  Mağusa ilçesi, Mutluyaka köyü bölgesinde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonu’nda gerçekleştirilecek.

27 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan müsabakada Olimpik ve Uluslararası genel ve teknik kurallar çerçevesinde belirlenen sayıda atışlar yapılarak müsabakanın birinci günü tamamlanacak.

28 Haziran Pazar günü, atıcı sporcuların 1. ve 2. günkü toplam puanlarıyla bireysel derecelerin belirleneceği final atışları ile müsabaka tamamlanacak.

Skeet Mağusa Kupası’nın ödül töreni 28 Haziran Pazar günü müsabaka bitiminde Mutluyaka Dr.Fazıl Küçük Poligonu’nda düzenlenecek.  

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