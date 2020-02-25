Siyah kuşak için vuruştular

Taekwondoda yılda bir defa yapılan veustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 siyah kuşak sınavında kazananlar açıklandı.

Sporcular, karakuşak olmak için; Temel Teknikler,,Hyong/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka,İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler, Kırış Müsabakaları ve son gün yazılı imtihandan sınavı geçtiler.

Karakuşak sınavını federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, genel sekreter Pınar Akarpınar, Mastrerler Ali Uslu ,Öykü Ergin, antrenörler Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz başkanlığındaki imtihan komisyonu üyeleri, milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara kuşaak kemerleri 27 Şubat Perşembe akşamı saat 16.00’da Avrasya Taekwondo Merkezinde verilecek olup dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 25 Mart Çarşamba akşamı Beyaz Ev’de yapılacak “Federasyonun 43.Yılı Gala” töreninde verilecek.