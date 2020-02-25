banner411
banner69
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
9 0
51 0
 
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
14 0
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
19 0
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
115 0
71 0
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
82 0
banner374

Siyah kuşak için vuruştular

banner27

Siyah kuşak için vuruştular

Taekwondoda yılda bir defa yapılan veustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 siyah kuşak  sınavında kazananlar açıklandı.

Sporcular, karakuşak olmak için; Temel Teknikler,,Hyong/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka,İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler, Kırış Müsabakaları ve son gün yazılı imtihandan   sınavı geçtiler.

Karakuşak sınavını federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, genel sekreter Pınar Akarpınar, Mastrerler Ali Uslu ,Öykü Ergin, antrenörler Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz başkanlığındaki imtihan komisyonu üyeleri, milli takım  antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara kuşaak kemerleri 27 Şubat Perşembe akşamı saat 16.00’da Avrasya Taekwondo Merkezinde verilecek olup dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 25 Mart Çarşamba akşamı Beyaz Ev’de yapılacak “Federasyonun 43.Yılı Gala” töreninde verilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.