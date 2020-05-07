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Sivrili, Sancaktepe antrenmanlara başladı

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Ahmet Sivri’nin de formasını giydiği Sancaktepe Futbol Kulübü, Koronavirüs salgını nedeni ile liglere verilen aradan sonra idmanlara yeniden başladı

Sivrili, Sancaktepe antrenmanlara başladı

Futbol hayatını TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübündesürdüren temsilcimiz Ahmet Sivri, yeniden çalışmalara başlayan takımı ile ilk antrenmanda yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeni ile liglere verilen aradan sonra idmanlara yeniden başlayan Sancaktepe takımı ilk çalışmalarını Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu nezaretinde Sancaktepe 15 Temmuz Stadında kondisyon ağırlıklı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatacağını duyurmasının ardından gerçekleştirilen ilk antrenmanda aralarında Ahmet Sivri’nin de yer aldığı Sancaktepe futbolcuları yeniden form tutmak için çalışmalara başladılar. 

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