Sinan Erdem anısına yarıştılar

Sinan Erdem Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) Müsabakaları Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezinde geçtiğimiz Salı günü yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

“Azra Turan, Beyzanur Evren, Öykü Yıldız, Zehra Karip, Arda Akın Altuntay, Aptullah Ekicioğlu, Ali Durmuş, Arda Aslan Öztürk, Öykü Ergin”