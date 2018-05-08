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Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, LAÜ’de konuşacak

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İki usta spor adamı/yazar ve yorumcu Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, bugün LAÜ’nün konuğu olacak

Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, LAÜ’de konuşacak
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında iki usta Spor Adamı/Yazar ve Yorumcu Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz LAÜ’nün konuğu olacak.

Fenerbahçe Takımı eski futbolcusu ve futbol programı yorumcusu Abdülkerim Durmaz ile Beşiktaş Takımı eski futbolcusu ve futbol programı yorumcusu Sinan Engin LAÜ’nün bahar söyleşileri kapsamında LAÜ öğrencileri ile biraraya gelecek. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda bugün saat 15:00’da gerçekleşecek söyleşide iki usta spor adımı  deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaşacaklar.

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