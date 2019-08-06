Seymen ve Eren, Ankara’da raket salladılar

Türkiye’de 1 - 4 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen International Junior Badminton Turnuvası’na katılan Seymen Deniz ve Eren Özuyanık puanlarını korumayı başardılar.

Ülkemizin ve YDÜ’nün başarılı badmintoncuları Seymen G. Deniz ve Eren Özuyanık Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen Uluslararası Gençler Şampiyonası’na katıldı. Seymen Deniz tek erkekler kategorisinde; Eren Özuyanık ise tek kızlar kategorisinde mücadele etti. İki sporcumuz karışık çiftler kategorisinde birinci turu atlarken ikinci turda turnuvaya veda ettiler.