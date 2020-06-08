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Sertoğlu, sağlıkçılara teşekkür etti

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Hasan Sertoğlu, Covid-19 testlerini yapan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile testlerimizi yapan tüm sağlık çalışanlarına, yaptığı açıklamayla teşekkür etti

Sertoğlu, sağlıkçılara teşekkür etti

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Covid-19 testlerini yapan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile testlerimizi yapan tüm sağlık çalışanlarına, yaptığı açıklamayla teşekkür etti.

Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Değerli spor camiası; ülkemizin geçirdiği zor günlerin ardından ligimizin başlangıç tarihini geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştık. Bugüne kadar gelen sürede yoğun çalışmalar ve uğraşlar verdik.

Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü de K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de mücadele eden tüm kulüplerimizin; futbolcu, teknik direktör, yönetici ve kulüp personeli ile tüm futbol hakemlerimizin Covid-19 testlerini yaptırdık. Yapılan tüm testlerimizin negatif çıkması bizleri sevindirmiştir.

Dün itibariyle futbol kulüplerimizin hazırlık maçları da başladı ve kulüplerimiz kalan 8 haftayı tamamlamak için çalışmalarına hız verdi.

Bu süreçte bizlerin yanında olan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile testlerimizi yapan tüm sağlık çalışanlarına şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim.”

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