Şener’e ödülünü Tatar verdi

Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü verilen Ahmet Şener’e ödülünü, Başbakan Ersin Tatar verdi. Güreşseverler Derneği Başkanı Remzi Cengiz, gecede yaptığı konuşmada, güreşin yeni bir salona ihtiyacı olduğunu açıkladı

Güreşseverler Derneği’nin KKTC Güreş Federasyonu’nun merhum başkanı Rifat Şener’i anma ve ödül töreni 18 Eylül 2019 Çarşamba akşamı yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alan törene Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve güreşseverler katıldı. Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on dördüncüsüne hak sahibi olan Ahmet Şener’e ödülünü, Başbakan Ersin Tatar verdi. Eski güreşçi, hakem ve antrenörlerden Mustafa Denizgezen de Onur Belgesi’ni Tatar’dan aldı.

Gecede konuşma yapan Güreşseverler Derneği Başkan Yardımcısı Yücel Hatay, Rifat Şener’i aramızdan ayrılışının 17. yıl dönümünde saygıyla andıklarını, bu vesileyle güreşe hizmeti geçenlere ödül verdiklerini, bu yılki ödülü Ahmet Şener’e vermeyi kararlaştırdıklarını belirtti. Yücel Hatay, Rifat Şener’le ilgili video görüntülerini hazırlayan Rukiye Kurt’a teşekkür etti.

Saygı duruşundan sonra söz alan Güreşseverler Derneği Başkanı Remzi Cengiz, güreşin yeni bir salona ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Güreşin daha fazla ilgi çekilen spor dalı olması için çağdaş bir salona ihtiyaç vardır. 1963 yılından sonra ambardan salona çevrilen ve Rifat Şener’in adı verilen Güreş Salonu, günümüz koşullarına cevap vermemektedir.”