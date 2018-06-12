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Şemi'nin kitabı eksikliği giderdi

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Yrd Doç Dr Nidai Şemi “Anılardaki Efsaneler – Namık Kemal Lisesi” adlı sportif müsabaka arşivi içerikli kitabını KTSYD başkanı Çelen Oben’e takdim etti. Kitap sportif arşivin çok az olduğu ülkemizde bir eksikliği giderdi

Şemi'nin kitabı eksikliği giderdi
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Doğu Akdeniz Öğretim üyesi Yrd Doç Dr Nidai Şemi “Anılardaki Efsaneler – Namık Kemal Lisesi” adlı kitabını Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Çelen Oben’e takdim etti.

Oben “Sportif arşiv çok az”

KTSYD Başkanı Çelen Oben kabulde yaptığı konuşmada kitap yazmanın ve eskileri kitaplaştırmanın çok büyük zahmet ve emek istediğini belirterek Nidai Şemi’ye bu gayret ve çalışmasından dolayı teşekkür etti. Oben eski sportif müsabakaların çok fazla arşivinin bulunmadığına dikkat çekerek bu kitabın 1968-1978 yılları arasında yer alan etkinlikler için çok iyi bir referans olacağını söyledi.

ŞEMİ: “İKİ BUÇUK YILLIK BİR ÇALIŞMA”

Nidai Şemi yaptığı ziyarette iki buçuk yıllık bir çalışma ve araştırmanın eseri olarak Namık Kemal Lisesi’nin 1968-1978 yılları arasında spor müsabakalarındaki başarısını kitaplaştırarak güzel bir arşiv oluşturduğunu söyledi.

Şemi bunun bir başlangıç olduğunu ve geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirterek “1978 yılı sonrası için de büyük bir talep ve baskı var. Sanırım ona da yakın zamanda başlayacağım” dedi. Mağusa Belediyesi’nin katkılarıyla basılan kitabın Nidai Şemi veya Mağusa Belediyesi’nden ücretsiz olarak temin edilebileceğini söyleyen Şemi “buradaki amacımız gelecek nesillere bir kaynak bırakmak. Bu olaydan ticari bir beklentimiz yok” dedi.

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