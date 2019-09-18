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Şekerbank ve Creditwest, galibiyetle tanıştı

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Şekerbank ve Creditwest, galibiyetle tanıştı
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda A Grubu’nda Novabank ile Creditwest, B Grubu’nda ise Albank ile Şekerbank karşı karşıya geldi.

Grupta puanı olmayan iki takımın mücadelesinde Şekerbank, Albank’ı 7-3’lük skorla mağlup ederek, gruptaki ilk puanlarını kazandı. Creditwest ise zorlandığı maçta Novabank’ı 3-1’lik skorla geçerek, ilk galibiyetini aldı ve grubun gidişatını değiştirdi.  

Maç Programı:

19 Eylül Perşembe:

Ziraat Bankası-Türkiye İş Bankası

20 Eylül Cuma:

Creditwest-T.Halk Bankası

Koopbank-Albank

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