Şeker Sigorta, Safiye Naz Ulusoy’u ödüllendirdi

Zagrep'te 17 -18 Aralık’ta yapılan çocuk fitness yarışmasında birinci gelen Safiye Naz Ulusoy, Şeker Sigorta tarafından ödüllendirildi

Necati KÜLAHLILAR

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te 17 -18 Aralık’ta yapılan çocuk fitness yarışmasında birinci gelen Safiye Naz Ulusoy, Şeker Sigorta tarafından ödüllendirildi.

Şeher’de Meyhane’de düzenlenen ödül töreninde, ünlü futbolcusu Coşkun Ulusoy’un kızı olan Safiye Naz Ulusoy’a, Şeker Sigorta tarafından bir tam Cumhuriyet altını ve plaket verildi. Ödül töreninde Şeker Sigorta yönetim kurulu başkanı Hasan Birinci, Şeker Sigorta Genel Müdürü Salih Karahasan ve yönetim kurulu üyesi Ömer Arabacıoğlu ile Safiye’nin ailesi hazır bulundu. Şeker Sigorta yetkilileri gecede yaptıkları açıklamada Safiye Naz Ulusoy gibi başarılı çocuklara desteklerinin süreceğini söylediler.