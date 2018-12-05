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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sayılar Engelsiz Turnike ile atılacak

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Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası bu yıl beşinci kez düzenleniyor

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Sayılar Engelsiz Turnike ile atılacak
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası bu yıl beşinci kez düzenleniyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili toplumumuzda farkındalığı artırmak amacıyla ALGIM Özel Eğitim Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası, Telsim'in de katkılarıyla beşinci kez düzenleniyor. Turnuva Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

Özel eğitime gereksinim duyan özel çocukların diğer okullarda öğrenim gören arkadaşları ile tanışıp kaynaşmaları ve birlikte eğlenebilme fırsatı bulabilmelerin yanı sıra gerçek bir müsabaka ortamında dostluk, rekabet, kazanma ve kaybetme duygularını yaşamaları amaçlanıyor. ALGIM Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim Merkezi takımları ile Yakın Doğu Koleji takımının katılımlarıyla bu özel turnuva Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

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