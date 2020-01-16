banner255
banner69
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
82 0
Okullarda grip salgını hat safhada
Okullarda grip salgını hat safhada
114 0
 
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
21 0
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
117 0
Dr. Küçük anısına kırdılar
Dr. Küçük anısına kırdılar
20 0
Bubi tuzağı gibi yol
Bubi tuzağı gibi yol
39 0
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
55 0
banner374

Savunmanın okulu Cyprus Bulland Lion

banner27

Kani Bilginaylar’ın kulüp başkanlığını yaptığı savunma sanatları okulu CyprusBullandLion Spor Kulübü farklı branşlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

Savunmanın okulu Cyprus Bulland Lion

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en geniş kapsamlı savunma sanatları okulu olarak 2017 yılında faaliyetlerine başlayan CyprusBullandLion Spor Kulübü farklı branşlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Doç. Dr.Kani Bilginaylar’ınkulüp başkanlığı yaptığı CyprusBullandLion Spor Kulübünde, Kickboxing, MuayThai, BrazilianJiu, Jitsu-Ju, Jitsu-Kempo ve MMA (Karma Dövüş Sanatları) branşlarında 40'tan fazla sporcu çeşitli branşlar da faaliyet gösteriyor.

Son derece elit ve donanımlı salonda 6 branşta üst düzey antrenörlerin eğitim verdiği CyprusBullandLion Spor Kulübü’nde antrenörler, Dünya ve Balkan dereceleri olan Avrupa Şampiyonu Ekim "Reis" Özgüvenli, Mehmet Çınar önderliğinde Kickboxing ve MuayThai dersleri veriliyor. Doç.Dr. Kani Bilginaylar ve Ekim "Reis" Özgüvenli tarafından BrazilianJiuJitsu ve JuJitsu derslerinde antrenörlük yapıyor. 

İlk milli MMA (Karma Dövüş Sanatları) sporcularından, milli takım kaptanı, milli takım yardımcı antrenörü Ekim "Reis" Özgüvenli kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ekim "Reis" Özgüvenli, kulübün 6 branşta eğitim verdiğini, bağlı bulundukları Federasyonların 2020 yılı faaliyet programı yoğunluğundan dolayı antrenman düzeninde değişikliğe gittiğini söyledi. Sporcu yoğunluğunun artması ile birlikte branşlara göre de antrenörlerin görev yaptığını belirten Ekim "Reis" Özgüvenli elit ve donanımlı salonu hazırlayarak çalışma fırsatı veren CyprusBullandLion Spor Kulübü başkanı Doç.Dr.Kani Bilginaylar’a teşekkür etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.