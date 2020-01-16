Savunmanın okulu Cyprus Bulland Lion

Kani Bilginaylar’ın kulüp başkanlığını yaptığı savunma sanatları okulu CyprusBullandLion Spor Kulübü farklı branşlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en geniş kapsamlı savunma sanatları okulu olarak 2017 yılında faaliyetlerine başlayan CyprusBullandLion Spor Kulübü farklı branşlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Doç. Dr.Kani Bilginaylar’ınkulüp başkanlığı yaptığı CyprusBullandLion Spor Kulübünde, Kickboxing, MuayThai, BrazilianJiu, Jitsu-Ju, Jitsu-Kempo ve MMA (Karma Dövüş Sanatları) branşlarında 40'tan fazla sporcu çeşitli branşlar da faaliyet gösteriyor.

Son derece elit ve donanımlı salonda 6 branşta üst düzey antrenörlerin eğitim verdiği CyprusBullandLion Spor Kulübü’nde antrenörler, Dünya ve Balkan dereceleri olan Avrupa Şampiyonu Ekim "Reis" Özgüvenli, Mehmet Çınar önderliğinde Kickboxing ve MuayThai dersleri veriliyor. Doç.Dr. Kani Bilginaylar ve Ekim "Reis" Özgüvenli tarafından BrazilianJiuJitsu ve JuJitsu derslerinde antrenörlük yapıyor.

İlk milli MMA (Karma Dövüş Sanatları) sporcularından, milli takım kaptanı, milli takım yardımcı antrenörü Ekim "Reis" Özgüvenli kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ekim "Reis" Özgüvenli, kulübün 6 branşta eğitim verdiğini, bağlı bulundukları Federasyonların 2020 yılı faaliyet programı yoğunluğundan dolayı antrenman düzeninde değişikliğe gittiğini söyledi. Sporcu yoğunluğunun artması ile birlikte branşlara göre de antrenörlerin görev yaptığını belirten Ekim "Reis" Özgüvenli elit ve donanımlı salonu hazırlayarak çalışma fırsatı veren CyprusBullandLion Spor Kulübü başkanı Doç.Dr.Kani Bilginaylar’a teşekkür etti.