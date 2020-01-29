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Sapszıoğlu: Cimnastiğe olan ilgi artıyor

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1. Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmalarına ilgi oldukça fazla olurken, başkan Hasan Sapszıoğlu, cimnastiğe olan ilgi ve desteğin her geçen gün arttığını da gözlemlediklerini söyledi

Sapszıoğlu: Cimnastiğe olan ilgi artıyor

KKTC Cimnastik Federasyonunun Liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına düzenlediği 1. Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmalarına ilgi oldukça fazla oldu.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü ile Ortadoğu Cimnastik Kulübü ise yarışmalara en fazla sporcu ile katılan kulüpler oldular. 1. Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmalarına yönelik olarak açıklamalarda bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapszıoğlu yarışmaları değerlendirdi. Hasan Sapszıoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“1. Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmaları bir ilk olarak oldukça güzel ve başarılı geçti. Yarışmalar için emeği geçen herkese ben teşekkür ederim.

Yarışmalara katkı koyan Esmen Group ve direktörü Esin Esmen’e, kulüplerimize sponsor olan Esenem LTD ve direktörü Mustafa Kırmızı’ya çocuklarımıza verdikleri önem ve değer için çok teşekkür ederim.

Yarışmalara kulüplerimizin ilgisi de oldukça fazla oldu. Yarışmalara Lefkoşa Cimnastik Kulübü ile Ortadoğu Cimnastik Kulübü en fazla sporcu ile katılan kulüpler oldular. Cimnastiğe olan ilgi ve desteğin her geçen gün arttığını da gözlemlemekteyiz. Bu durum bizleri yeni organizasyonlar için daha da heyecanlandırmaktadır.

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