Sapsızoğlu:Çocuklarımızı 3 yaşında cimnastikle buluşturun

Hasan Sapsızoğlu: Geçmiştekicimnastik yarışmalarına gösterilen ilgiye dikkat çekerek, “Çocuklarımıza yer verdikçe seyircimiz çocuklarımızı yalnız bırakmaz. Çocuklarımızı 3 yaşında cimnastikle buluşturup ileriki yıllarda uygun branşına yönlendirmeliyiz

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, geçmişte düzenlenen cimnastik yarışmalarına gösterilen ilgiye dikkat çekerek, “Kendi çocuklarımıza yer verdikçe seyircimiz çocuklarımızı yalnız bırakmayacaktır. Çocuklarımızı 3 yaşında cimnastik sporuyla buluşturup ileriki yıllarda uygun spor branşına yönlendirmeliyiz açıklamasını yaptı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

1986 yılında yapılan cimmastik yarışmasındaki kalabalığı görünce şaşırmamak mümkün değildir.

Bu bize sporda kendi çocuklarımıza kendi özümüze yer verdikçe seyircimizin çocuklarımızı yalnız bırakmayacağı göstermektedir

Özümüze dönüp sporlarımıza sahip çıkmamız lazım"

İyi yönetim, iyi tesisler, iyi bir teknik ekip ve iyi sporcu kadrosunun başarı için temel unsurlardır.Başarının sürekli olması da, bunların yanı sıra, tesis ve alt yapının iyi olmasına bağlıdır

Sporun önemini erken kavramış ülkeler, spora çok geniş tabanlı yatırımlar yapmışlar ve bunun sonucu olarak da başarılar elde etmişlerdir"

Bu başarının en önemli etkenleri, altyapı çalıştırıcılarıyla beraber altyapı seçiminde uygun yaş( 3 yaş) cimnastik sporuyla buluşturup ileriki yıllarda uygun spor branşına yetenekli çocuklarımızı yönlendirmektir.”