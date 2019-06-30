Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu birlikte görev yapacağı 8 kişilik yönetim kurulunu ile ceza ve denetleme kurullarını belirledi.
Kısa süre içerisinde görev dağılımını gerçekleştirecek olan Hasan Sapsızoğlu'nun yönetimi şu kişilerden oluşuyor:
Başkan: Hasan Sapsızoğlu
Asbaşkan: Erçin Çoban
Genel Sekreter: Toykan Özdamar
Spor İşleri Sorumlusu: Basri Aydoğan
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Didem Menteş
Veznedar: Levent Menteş Baytaroğlu
Faal Üye: Orhan Çimen
Faal Üye: Selen Karahanoğlu
Ceza Kurulu: Av Ayşen Kumser, Serdar Şimşek, Av Emel Serdaroğlu, Yüksel Özyaşar, Mehmet Topal
Denetleme Kurulu: Servet Şahan, Meylin Ersin Erçiner, Salih Lord