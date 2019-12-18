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Sapsızoğlu ve Erçiner, Antalya’da temaslarda bulunacaklar

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Sapsızoğlu ve Erçiner, Antalya’da temaslarda bulunacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile federasyon dış ilişkiler sorumlusu Osman Erçiner, Antalya'ya gidecekler.

Bu akşam adadan ayrılacak olan Hasan Sapsızoğlu ile Osman Erçiner, Antalya'da Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen seminer ve eğitim çalışmalarını yerinde inceleyecekler.

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek olan Hasan Sapsızoğlu ile Osman Erçiner, 2020 yılı içerisinde 2 federasyonun birlikte yapabileceği etkinlikler konusunda görüş alış verişinde bulunacaklar.

Görüşmelerde ülke cimnastiğini ileriye taşıma adına girişimler yapacak olan Hasan Sapsızoğlu ile Osman Erçiner, Pazar sabahı ülkeye dönecekler.

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