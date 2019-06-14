Sapsızoğlu: Ülke cimnastiğine hizmet için adayım

Cimnastik Federasyonunun bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Hasan Sapsızoğlu, ülke cimnastiğine hizmet için aday olduğunu açıklarken, eğitimini cimnastik uzmanlığı üzerine yapmış olmasına dikka çekti

Cimnastik Federasyonunun olağanüstü genel kurulu bugün Spor Dairesi Müdürülüğünde saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Cimnastik Federasyonunun olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Hasan Sapsızoğlu adaylığı ve hedefleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumartesi yapılacak olan Cimnastik Fedarasyonu olağan üstü genel kurulunda ülke cimnastiğine hizmet verebilmek için başkan adayı oldum. Seçilmem durumumda özelde cimmastik, genelde ülke sporuna başarılı ve sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için öncü olacağım.

Cimnastik sporunu var olan merkezin yanında bölgelere, alt yapı hizmetlerini tamamlayarak yayarak, çocuklarımızı cimnastik branşıyla buluşturacağım. Bu sayede yetenekli çocuklarımızı keşfedip ülke sporuna kazandıracağım.

Ülkede var olan ve işinin ehli olan ender eğitmenlerden biriyim. Eğitimimi Celal Bayar Üniveristesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan cimnastik uzmanlığı üzerine yaptım.

Çok sevdiğim bu branşı hak ettiği yere gelmesi için çalışacağım.

Yaklaşık 20 yıldır antrenör olarak bir fiil hizmet verdiğim bu branşta tecrübelerimi ve deneyimlerimi yönetici olarak devam ettireceğim. Var olan bütün kulüplerimize işbirliği içinde olarak, faaliyetlere ve başarıya aç olan cimnastik camiasını hep birlikte hareketlendireceğiz. Şimdiden destek verecek ve vermeyecek olan herkese çok teşekkür ederim."