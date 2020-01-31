Sapsızoğlu: Protokol ülke cimnastiğimize yön verecek

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulunun davetiyle ülkemize gelen TC Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ve yöneticileri ülkemiz cimnastik sporunu incelemişlerdi.

AcapulcoResortConvention&Spa Hotelde gerçekleştirilen toplantıda ise 2 federasyon arasında işbirliğini geliştirecek olan protokol imzalanmıştı.

Hasan Sapsızoğlu, Suat Çelen ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın katılımıyla imzalanan protokol ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cimnastik Federasyonu ile imzaladığımız iş birliği protokolu, ülke cimnastiğimize gelecekte yön verecektir. Ülkemizde cimnastik sporunun önü bu protokol ile daha da açılmıştır. Protokol sporcularımıza da daha fazla yarışma ve motivasyon sağlayacaktır.

İş birliği protokolü imza törenine ev sahipliği yapan AcapulcoResortConvention&Spa Hotel yetkililerine ve başta Sayın Dimağ Çağıner'e de tüm katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.”