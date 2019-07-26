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Sapsızoğlu, Özbilgehan'ı şölenine davet etti

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Sapsızoğlu, Özbilgehan'ı şölenine davet etti
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Cimnastik Federasyonu ile Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğinde 30 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda düzenlenecek olan Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine davetlere devam ediyor.

Hasan Sapsızoğlu dün Spor Dairesinin yeni Müdürü Mehmet Özbilgehan'ı ziyaret ederek yeni atanmış olduğu görevinde kendisine, şahsı ve KKTC Cimnastik Fedarasyonu yönetimi adına başarılar dilerken, Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine de davet etti.

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