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Sapsızoğlu'nun salon isyanı

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CimnastikFedarasyonu salonu son günlerde yağan yağmurlardan dolayı su dolarken fedarasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, yılların ihmaline isyan ederek tadilat yapılması çağrısında bulundu

Sapsızoğlu'nun salon isyanı

Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, son günlerde yağan yağmurlardan dolayı su dolan CimnastikFedarasyonu salonunun durumu içler acısı olarak nitelendirirken, isyan ederek yetkililere tadilat çağrısı yaptı.

Hasan Sapsızoğlu'nun açıklaması şöyle:

"CimnastikFedarasyonu yönetim kurulu olarak bizler, çocuklarımız için kalıcı ve güzel bir şeyler yapmaya çalıştıkça, geçmiş yönetimlerin ve hükümetlerin ihmalkarlıkları yüzümüze sert ve kötü çarpmaya devam ediyor.
Yılların büyük ihmali ve kötü yönetimi sonucunda, cimnastik salonumuz kullanılamaz hale geldi. Cimnastik spor salonumuz bir an önce, tadilata alınmalıdır."

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