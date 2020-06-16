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Sapsızoğlu, Mesarya Yıldızları’nı ziyaret etti

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Hasan Sapsızoğlu kulüp ziyaretlerini sürdürürken, Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği'ne de bir ziyarette bulunarak Geçitkale'deki çalışmalarını yerinde izledi

Sapsızoğlu, Mesarya Yıldızları’nı ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu kulüp ziyaretlerini sürdürürken, Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği'ne de bir ziyarette bulunarak Geçitkale'deki çalışmalarını yerinde izledi.

Hasan Sapsızoğlu ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kırsalda kurulan kulüplerimizin ne zorluklar içinde ülke sporuna hizmet ederek çocuklarımızı sporun içinde tutmaya çalıştıklarını biliyoruz.

Her türlü yokluklara rağmen takdire şayan bir çalışmayla, Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçilerinien yüksek seviyelerde olmalarını sağlayan Beril İlgililer Aydoğan ve Berk Aydoğan hocalarımız ile Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği kurucusu Basri Aydoğan hocamıza, başkanımız Şevki Ustave tüm yönetim kuruluna emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Bugüne kadar elimizden geldiğince onların yanında olup destek vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçtede inşallah daha iyilerini hep birlikte yaparız. Bıkmadan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz.”

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