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Sapsızoğlu, kulüpleri ziyaret ediyor

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Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kulüpleri ziyaret ederek, yeniden başlayan antrenmanları yerinde izliyor

Sapsızoğlu, kulüpleri ziyaret ediyor

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kulüpleri ziyaret ederek, yasaklar sonrasında yeniden başlayan antrenmanları yerinde izliyor.

Kulüp ziyaretlerine Ada Cimnastik Kulübü ile başlayanbaşkan Hasan Sapsızoğlubu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik sporumuza gönül vermiş iki değerleri antrenörümüz Ayten Kasap Topal ve Sertu Topal’ın kurmuş oldukları Ada Cimnastik Kulübünün çalışmalarını yerinde gözlemlemek için ziyarette bulundum.

Ada Cimnastik Kulübü başkanı Mehmet Topal’a almış oldukları tedbirler, özverili çalışmaları ve çocuklarımıza verdikleri değer için çok teşekkür ederiz.”

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