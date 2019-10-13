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Sapsızoğlu, Çolak’ı kutladı

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Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak’ı kutladı

Sapsızoğlu, Çolak’ı kutladı
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Türkiye Cimnastik Federasyonu milli sporcusu İbrahim Çolak, bir ilke imza atarak Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yayınladığı mesajla, Türkiye Cimnastik Federasyonunu, İbrahim Çolak’ı ve antrenörlerini kutladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan sporcumuzu ve antrenörünükutlar, emeği geçen herkesi tebrik ederiz.”

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