“Şans oyunları gelirinden yerel yönetimlere de verilmeli”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, şans oyunlarından elde edilen gelirden yerel yönetimlere de verilmesi gerektiğini açıkladı

Güzelyurt Okçuluk Derneği başkanı Muharrem Kural sporcularıyla birlikte saat 09.30’da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bölgedeki spor derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının takdire şayan olduğuna dikkat çekerek, belediyenin imkân ve olanaklar doğrultusunda spor derneklerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Şans oyunlarından elde edilen gelirden yerel yönetimlere verilmesi gerektiğini savunan Özçınar bu kaynağın spor alanında kullanılmasını öngördüklerini söyledi. Çocukların başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Özçınar genç sporculara başarılar diledi.

Dernek Başkanı Muharrem Kural derneğin çalışmaları hakkında Özçınar’a bilgi vererek, sporcularının milli takım düzeyinde olduğuna dikkat çekti. Kural, yapılan bireysel sporların ülkemizi tanıtma açısından büyük katkı sağladığını kaydetti. Muharrem Kural ziyarette Özçınar’a isminin yazılı olduğu bir de tişört hediye etti.