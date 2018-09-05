banner107
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
64 0
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
101 0
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
147 0
Kaldırım ihlaline af yok
Kaldırım ihlaline af yok
29 0
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
184 0
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
32 0
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
111 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
43 0
banner82
banner147

“Şans oyunları gelirinden yerel yönetimlere de verilmeli”

banner27

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, şans oyunlarından elde edilen gelirden yerel yönetimlere de verilmesi gerektiğini açıkladı

“Şans oyunları gelirinden yerel yönetimlere de verilmeli”
banner137

Güzelyurt Okçuluk Derneği başkanı Muharrem Kural sporcularıyla birlikte  saat 09.30’da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bölgedeki spor derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının takdire şayan olduğuna dikkat çekerek, belediyenin imkân ve olanaklar doğrultusunda spor derneklerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Şans oyunlarından elde edilen gelirden yerel yönetimlere verilmesi gerektiğini savunan Özçınar bu kaynağın spor alanında kullanılmasını öngördüklerini söyledi. Çocukların başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Özçınar genç sporculara başarılar diledi.

Dernek Başkanı Muharrem Kural derneğin çalışmaları hakkında Özçınar’a bilgi vererek, sporcularının milli takım düzeyinde olduğuna dikkat çekti. Kural, yapılan bireysel sporların ülkemizi tanıtma açısından büyük katkı sağladığını kaydetti. Muharrem Kural ziyarette Özçınar’a isminin yazılı olduğu bir de tişört hediye etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.