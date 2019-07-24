Şampiyonluk Aydın’ın

Sırdaş Open Golf Turnuvası şampiyonluğunu 41 Puan ile Cihan Aydın kazanırken, ödül olarak yastık aldı

Korineum Golf Sahasında geçtiğimiz hafta sonu geniş bir katılımla gerçekleşen Sırdaş Open Golf Turnuvası şampiyonluğunu 41 Puan ile Cihan Aydın kazandı.

Stableford formatında full handicap ve 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada ikinciliği 39 Puan ile Hasan Kasapoğlu alırken Başer Ali 36 puan ile üçüncü oldu.

Turnuvada ödüller KKTC Golf Federasyonu başkanı Soner Yetkili ve turnuva organizatörü firma, Sırdaş Yatakları Direktör’ü Hasan Kasapoğlu tarafından verildi. Turnuvada Sağlık eski bakanı Filiz Besim’e de ödül verildi.