Şampiyon Garabli

Yeşilyurt CMC Golf Sahası’ndaki Özel JP’s Cup Golf Turnuvası yapılırken şampiyon, Hasan Garabli oldu

Yeşilyurt CMC Golf Sahası’nda hafta sonu Hilton Otellerinde yöneticilik yapmış olan ve CMC Golf Kulübü üyesi bir golf oyuncusu olan J.P Mainardi’nin şahsi sponsorluğunda özel ödüllerin verildiği turnuva, zaman zaman yağışlı ve ağır zemine sahip bir saha koşullarında strokeplay, full handicap ve 18 çukur olarak oynandı. Çok geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvada zor koşullarda mücadele edilmesine rağmen Hasan Garabli 68 Net gibi çok başarılı bir skorla şampiyon oldu. Tunuva sonrası kupalar ve Hilton Mısır, Hilton İstanbul, Hilton İzmir ve Hilton Mersin otellerinde 3’er günlük konaklamaları içeren özel ödüller turnuvanın şahsi sponsoru J.P Mainardi tarafından kazananlara takdim edildi.

Turnuvada elde edilen sonuçlar şöyle:

Gross Birincisi: Hasan Garabli (29 Gross- 68 Net)

Erkekler Kategorisi,

Net Birincisi: Nicky O’Donnell (72 Net)

Net İkincisi: Bertan Erçin (74 Net)

Net Üçüncüsü: John Taylor (79 Net)

Kadınlar Kategorisi,

Net Birincisi: Gülay Garabli (72 Net)

Net İkincisi: Rhona Atkina (93 Net)