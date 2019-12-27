banner255
banner69
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
12 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
19 0
 
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
51 0
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
38 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
57 0
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
212 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
20 0
banner355

Şampiyon Diyalog

banner27

Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası tamamlanırken, şampiyon Diyalog, ikinci Yenidüzen, üçüncü Kıbrıs oldu

Şampiyon Diyalog

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası oynanan final maçı ile tamamlanırken şampiyon Diyalog oldu.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada üçüncü Kıbrıs Gazetesi oldu. Yarı finalde mağlup olan ekiplerden BRT’nin üçüncülük maçına çıkmayacağını iletmesi sonrası Kıbrıs Gazetesi 3-0 hükmen galip gelerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Turnuvanın final karşılaşmasındaYenidüzen Gazetesi ile Diyalog arasında oynandı. Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat’ın başlama vuruşu ile başlayan finalde rakibine 3-0’lık üstünlük kuran Diyalog, turnuvanın şampiyonu oldu. Yenidüzen Gazetesi turnuvayı ikinci tamamladı.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvada görev alan hakemlerden Talip Özdemir’e teşekkür plaketini KTSYD Sportif İşler Sorumlusu Hüseyin Kıral takdim etti. Turnuvada kaydettiği 11 golle gol kralı olan Diyalog Arena Spor Kolik oyuncusu Süleyman Rebge ödülünü Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat’tan aldı.

Turnuva üçüncüsü Kıbrıs Gazetesi kupa ve madalyalarını KTSYD eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz’dan aldı. Turnuva ikincisi Yenidüzen Gazetesi kupasını KTSYD başkanı Burhan Gürkan’dan alırken, şampiyon Diyalog’akupasını Arkın Başat takdim etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.