Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası tamamlanırken, şampiyon Diyalog, ikinci Yenidüzen, üçüncü Kıbrıs oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası oynanan final maçı ile tamamlanırken şampiyon Diyalog oldu.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada üçüncü Kıbrıs Gazetesi oldu. Yarı finalde mağlup olan ekiplerden BRT’nin üçüncülük maçına çıkmayacağını iletmesi sonrası Kıbrıs Gazetesi 3-0 hükmen galip gelerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Turnuvanın final karşılaşmasındaYenidüzen Gazetesi ile Diyalog arasında oynandı. Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat’ın başlama vuruşu ile başlayan finalde rakibine 3-0’lık üstünlük kuran Diyalog, turnuvanın şampiyonu oldu. Yenidüzen Gazetesi turnuvayı ikinci tamamladı.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvada görev alan hakemlerden Talip Özdemir’e teşekkür plaketini KTSYD Sportif İşler Sorumlusu Hüseyin Kıral takdim etti. Turnuvada kaydettiği 11 golle gol kralı olan Diyalog Arena Spor Kolik oyuncusu Süleyman Rebge ödülünü Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat’tan aldı.

Turnuva üçüncüsü Kıbrıs Gazetesi kupa ve madalyalarını KTSYD eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz’dan aldı. Turnuva ikincisi Yenidüzen Gazetesi kupasını KTSYD başkanı Burhan Gürkan’dan alırken, şampiyon Diyalog’akupasını Arkın Başat takdim etti.