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Şampiyon Davit Warrender

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Dokuzuncusu gerçekleştirilen Sırdaş Yatakları Golf Turnuvası şampiyonu 40 puanla Davit Warrender oldu

Şampiyon Davit Warrender
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Bu yıl Dokuzuncusu gerçekleşen Sırdaş Yatakları’nın sponsorluğunda düzenlenen Sırdaş Yatakları Açık Golf Turnuvası Korineum Golf & Beach Resort’ta yapıldı. 36 oyuncunun katıldığı turnuva havanın açık ve ılık olmasının da etkisi ile keyifli bir ortamda gerçekleşti.

Turnuva sonrasında Korineum Golf & Beach Resort lobisinde gerçekleşen ödül törenine, turnuvada yer alan oyuncular, SIRDAŞ direktörü Hasan Kasapoğulları ve davetliler katıldı. Turnuvada birinci 40 Puan ile Davit Warrender olurken, ikinci Başer Ali Yeşilçimen 39 puan aldı. Üçüncülüğü ise 37 puanla Geoff Moule kazandı. Gross birincisi ise 31 puanla Mustafa Sedat oldu. Turnuva sonunda Korineum Golf & Beach Resort lobisinde gerçekleşen kokteyl ve ödül töreninde kazananlara ödüllerini, Korineum yönetimi ve kulüp kaptanları, Golf Federasyonu başkanı Soner Yetkili ve SIRDAŞ direktörü Hasan Kasapoğulları takdim etti.

Ödüllerin SIRDAŞ markası ürünlerin olduğu turnuvanın sonuçları ise şöyle;

Net Sonuçları

1. Davit Warrender​      40 Puan

2. Başer Ali Yeşilçimen​                    38 Puan

3. Geoff Moule ​     37 Puan

 Gross Birincisi  31 Puanla Mustafa Sedat oldu

 En Uzun Vuruş Bayan :Eileen Brader

Bayrağa En Yakın Vuruş Bayan : Amanda Warrender 4,95 metre

En Uzun Vuruş Erkek :Emrah Şimşek

Bayrağa En Yakın Vuruş Erkek : Emrah Şimşek 6,30 metre

Bayrağa En Yakın 2.Vuruş : Petteri Makela 8,55 metre

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