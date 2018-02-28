CMC'de aylık kulüp yarışması olan Monthly Medal Golf Turnuvası’nda şampiyon Chris Moores oldu

CMC Golf Kulübü'nde 25 Şubat Pazar günü oynanan aylık kulüp yarışması Şubat Medal Golf Turnuvasında Net 71 ile Chris Moores Şampiyon oldu. Full Handicap ve Strokeplay formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği Net 73 ile Hasan Garabli alırken, Targuç Özen de 77 Net ile üçüncü oldu.